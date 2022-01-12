Житель столицы вызвал на дом врача и лишился более 380 тысяч рублей

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Россия, Москва, Западный административный округ, район Солнцево Карта всех событий

Мужчина вызвал на дом врача и лишился более 380 тысяч рублей со своей банковской карточки. Об этом в среду, 12 января, сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По его словам, 58-летний житель района Солнцево нашел в интернете объявление по оказанию медицинских услуг на дому и вызвал специалиста. После этого к нему приехали двое мужчин. Потерпевший перед началом процедуры оплатил их услуги через мобильное приложение. Один из незнакомцев, стоявший рядом, запомнил пароль, который тот ввел.

После оказания услуг один из злоумышленников похитил портмоне клиента, в котором лежали банковские карты и денежные средства, и скрылся. А мужчина, заметив пропажу, обратился в полицию.

Задержание попало на записи камеры наблюдения домофона. Выйдя из подъезда, злоумышленник направился к машине, где его задержали сотрудники полиции.

Видео: Пресс-служба УВД по ЗАО

— Следствием возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — заключил Васенин.

До этого стало известно, что полицейские района Гольяново задержали мошенника, который украл у пенсионерки два миллиона рублей.