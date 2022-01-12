Посещаемость московских ТЦ снизилась на 10 процентов в новогодние праздники

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Период новогодних праздников отрицательно сказался на посещаемости торговых центров Москвы. Среднее количество визитов в ТЦ снизилось на 10 процентов. Об этом сообщил Российский совет торговых центров (РСТЦ).

Там отметили, что клиенты покупают новогодние подарки в начале–середине декабря, а праздники проводят либо на курортах, либо дома, осуществляя заказы через интернет.

— В период праздников магазины привлекают покупателей сезонными распродажами, скидками, акциями. Это помогает сдерживать падение посещаемости, — передает сообщение ТАСС.

В регионах России ситуация немного другая: клиенты приходят в торговые центры преимущественно из-за развлекательной инфраструктуры организаций. Согласно статистике, приведенной РСТЦ, в стране посещаемость ТЦ достигла допандемийного уровня, особенно в регионах, где жесткие ограничения не вводились. Однако, например, в Хабаровске и Тюмени торговые центры потеряли около 17 процентов трафика по сравнению с прошлым годом.

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