Бывшего музыкального продюсера «Муз-ТВ» оштрафовали за вредную для детей информацию

Телеведущий Андрей Разыграев / Фото: Пресс-служба телеканала «МУЗ-ТВ»

Мировой суд оштрафовал бывшего музыкального продюсера телеканала «Муз-ТВ» Андрея Разыграева за распространение вредной для детей информации. Об этом в среду, 12 января, сообщили в пресс-службе суда.

Разыграев оштрафован на пять тысяч рублей. Кроме того, штраф в 20 тысяч рублей получил телеканал «Муз-ТВ» по аналогичной статье.

Экс-продюсера и телеканал обвиняли по статье «Нарушение установленного порядка распространения среди детей продукции средства массовой информации, содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью и [или] развитию», передает РЕН ТВ.

В ноябре суд назначил Разыграеву штраф в размере 100 тысяч рублей по административной статье о гей-пропаганде.

До этого сообщалось, что суд оштрафовал телеканал «Муз-ТВ» на один миллион рублей за гей-пропаганду.

О том, что телеканал «Муз-ТВ» обвинили в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, было заявлено в Басманном суде города Москвы в четверг, 28 октября. В инстанцию поступил протокол о совершении административного правонарушения по статье 6.21 КоАП «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних».