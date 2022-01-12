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«Девиз «Получай удовольствие»: друг Зеленского — об образе жизни телеведущего

Георгий Соланович

Общество
«Девиз «Получай удовольствие»: друг Зеленского — об образе жизни телеведущего
Фото: youtube.com

Друг и коллега телеведущего Михаила Зеленского по передаче «Билет в Большой» на телеканале «Культура» Николай Сергеев рассказал, какой образ жизни вел погибший. Об этом сообщил портал MK.ru.

Сергеев отметил, что Зеленский вместе со своей третьей женой очень любил путешествовать. Последняя совместная поездка супругов — новогоднее путешествие на несколько недель в Доминикану, где и случилась трагедия.

По словам друга погибшего, Зеленский злоупотреблял курением, а также недавно перенес коронавирус. Несмотря на все это, телеведущий выглядел здоровым.

— Миша был человеком-праздником, ни в чем себе никогда не отказывал. Не замечал за ним, чтобы он как-то пристально следил за здоровьем. Он, например, не заморачивался о том, что можно съесть, чего нельзя. Он жил под девизом «Получай удовольствие», — цитирует Сергеева MK.ru.

Напомним, что 12 января стало известно о смерти бывшего ведущего программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1» Михаила Зеленского. На момент смерти ему было 46 лет. Журналист скончался во время отдыха в Доминикане.

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