HR-специалист Валинуров объяснил, влияет ли время года на количество вакансий

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Один из ведущих экспертов по обучению и развитию персонала Ильгиз Валинуров рассказал, влияет ли время года на количество вакансий и существует ли мертвый сезон для поиска работы.

Как объяснил специалист, неправильно говорить, что январь или летние месяцы — это мертвый сезон для поиска работы. Вакансии для профессионалов имеются всегда. Но этапы собеседования в указанные месяцы могут затянуться в связи с тем, что большая часть руководителей уходит в отпуск.

— На январские периоды, как и на майские праздники, очень много топ-менеджеров и владельцев бизнеса уезжают куда-то отдыхать. Поэтому время принятия решения может затягиваться — просто некому провести собеседование с кандидатом. Но вакансии есть всегда, они не привязаны к какому-то определенному времени года, — пояснил специалист в комментарии ФАН.

Но в то же время есть и те специальности, которые становятся более востребованными в отдельные временные промежутки. Например, перед праздничными днями растет число вакансий на позицию официанта и курьера.

Что касается специалистов более высокой квалификации, чей труд оплачивается гораздо выше, — спрос на них небольшой, но стабильный, отметил эксперт.

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