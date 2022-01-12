До трети штаммов коронавируса в Москве пришлись на «омикрон»

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До 30 процентов циркулирующих в Москве штаммов коронавируса приходятся на «омикрон». Об этом заявил глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург в среду, 12 января.

— Первичные данные совместные, полученные с Депздравом Москвы, говорят, что на первый день этой недели до 30 процентов уже циркулировавших штаммов в популяции — «омикрон», — рассказал руководитель учреждения.

Конструирование вакцины «Спутник V» под новый вариант фактически закончено, добавил он. Необходимости обновлять препарат пока нет, но текущую версию можно будет адаптировать под «омикрон» за 2,5–3 месяца, отметил Гинцбург в эфире «России 24».

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30 декабря 2021 года руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» защищает привитых людей от смертности в 130 раз эффективнее по сравнению с непривитыми. Препарат «бустирует» другие вакцины и усиливает их эффект, в том числе повышает эффективность американских РНК-вакцин, подчеркнул он. «Спутник» является самым эффективным в мире по борьбе с новым вариантом «омикрон», заключил глава фонда.