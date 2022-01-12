Российским школьникам расскажут о кибербезопасности

Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва

«Лаборатория Касперского» расскажет ученикам российских школ о том, как безопасно вести себя в интернете и как специалисты борются с киберпреступниками. Об этом «Вечерней Москве» сообщила директор Департамента координации программ и проектов Минцифры России Татьяна Трубникова.

Обучающие материалы и тренажеры для школьников были разработаны в рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры». Интерактивные занятия представляют из себя изучение новеллы в формате комикса, сюжет которой строится вокруг исследования кибератак. За время обучения школьники узнают, какой ущерб могут нанести вирусы и почему стоит следить за обновлениями программного обеспечения.

— Новый 2022 год открывает урок цифры по теме «Исследование кибератак». Урок нашего партнера «Лаборатории Касперского» затрагивает самые острые темы безопасного поведения в Сети, поэтому тренажеры пользуются колоссальной популярностью, — рассказала заместитель директора по направлению «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика» Юлия Горячкина.

Трубникова отметила, что ученики старших классов, прошедшие «Урок цифры» и заинтересовавшиеся в IT, смогут продолжить обучения на бесплатных курсах.

29 декабря 2021 года эксперты назвали самый популярный инструмент у кибермошенников за последние 12 месяцев.