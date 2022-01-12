Трамваи на Большой Черемушкинской улице задерживаются из-за ДТП

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Россия, Москва, Большая Черёмушкинская улица Карта всех событий

Трамваи №26 и №38 временно задерживаются из-за ДТП на Большой Черемушкинской улице. Об этом в среду, 12 января, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Уточняется, что авария произошла на путях в районе улицы Дмитрия Ульянова.

— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Также до этого сообщалось, что грузовик марки Volvo врезался в патрульный автомобиль ГИБДД и «газель» на Московской кольцевой автодороге, в результате произошло возгорание транспортных средств.

Статистика ГИБДД

В период новогодних праздников на дорогах столицы произошло 76 ДТП, в которых погибли шесть человек. Наиболее частыми видами ДТП традиционно остаются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. Среди самых распространенных нарушений правил дорожного движения, которые становятся причиной аварий, — несоответствие скорости конкретным условиям движения, несоблюдение очередности проезда и нарушение требований сигналов светофора.