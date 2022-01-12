Экономист рассказал, зачем в России нужны продуктовые карточки

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Для стимулирования потребления отечественных продуктов в России могут ввести продуктовые карточки. Их могут получить в качестве дополнительной меры поддержки малообеспеченные семьи в связи с грядущим подорожанием продуктов. Сумма будет фиксироваться.

Константин Добросмыслов, кандидат экономических наук, доцент Кафедры труда и социальной политики РАНХиГС в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, как может выглядеть система получения продуктов в рамках меры поддержки.

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Зачем в России нужны продуктовые карточки

— Вряд ли можно такими мерами поддержать экономику страны, поэтому это делается исключительно для малоимущих. У нас с продовольствием более-менее нормально, мы себя обеспечиваем, и показатели хорошие. Импортозамещение произошло хорошо. Некоторые виды продуктов мы даже экспортируем, — отметил эксперт.

Он отметил, что получить льготу можно будет только продуктами, а не в денежном эквиваленте, как это было ранее с другими видами льгот. Добросмыслов рассказал, что карточная система в России была и раньше, причем в различных вариациях. Был опыт, когда создавались магазины для малоимущих со специальным набором продуктов, которые по продуктовой карточке можно было приобрести. Однако то, как сейчас будет налажена эта система, экономист не представляет.

Ретейлеры согласились ограничить наценки на социально значимые для россиян продукты.