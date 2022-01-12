Ретейлеры согласились ограничить наценки на социально значимые для россиян продукты

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Ретейлеры согласились сократить наценки на социально значимые продукты в России по предложению Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Уточняется, что инициатива ФАС направлена на то, чтобы социально значимые товары были доступны для россиян.

В ведомстве уточнили, что в прошлом году ФАС предложила ретейлерам продумать инструменты, которые помогут взять на себя обязательства по снижению цен на продукты.

Так, например, ФАС порекомендовала торговым сетям обеспечить наличие товаров на прилавках в достаточных количествах.

Накануне экономист, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг сообщил, что повышение цен на продукты может привести к тому, что в России введут продуктовые карточки для малообеспеченных граждан.

14 декабря глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что рост цен на продукты питания в России удается сдерживать благодаря принятым правительством мерам поддержки. Среди этих мер демпферные пошлины на зерно и растительное масло, а также запретительная пошлина на экспорт семечки, уточнил он. Важно не допускать дефицит продуктов в результате регулирования цен на продовольствие, заключил министр.