Экономист Гринберг заявил о возможном введении в России продуктовых карточек

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Экономист, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг заявил, что повышение цен на продукты может привести к тому, что в России появится необходимость вводить продуктовые карточки для малообеспеченных россиян.

— Что касается потребительских цен, если их рост продолжится или ускорится, то правительство вынуждено будет либо начать субсидировать производство наиболее важных продуктов, либо наступит необходимость вводить в России продуктовые карточки, — сказал он.

Однако экономист считает, что нет ничего плохого в том, что в стране введут продуктовые карточки. Он отметил, что подобная практика существует во многих странах мира, в том числе и в Соединенных Штатах, сообщает РИА Новости.

Эксперты рассказали «Вечерней Москве», что будет с ценами и рублем в 2022 году. 2021 год запомнился подъемом фондового рынка и ростом цен на огромное количество товаров. В первую очередь в наступившем году продолжится восстановление мировой экономики, считает профессор, ведущий научный сотрудник и заведующий лабораторией экономического факультета МГУ, главный научный сотрудник Института экономики РАН Андрей Колганов.