Стратегический ракетоносец Ту-160М совершил первый полет

Фото: mil.ru/

Первый построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М совершил полет. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Уточняется, что Ту-160М взлетел 12 января с аэродрома Казанского авиационного завода. Общая продолжительность полета составила около получаса, стратегический ракетоносец поднялся на высоту 600 метров. Летчики за отведенное им время успели проверить устойчивость и управляемость самолета в воздушном пространстве.

По словам гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрия Слюсаря, новый самолет получил на 80 процентов обновленные системы, оборудование, двигатель, а также системы управления самолетом, навигацией и оружием.

Обновленная платформа Ту-160М позволяет использовать самолет для новых видов вооружения, передает ТАСС слова министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова.

14 декабря 2021 года на Новосибирском авиационном заводе специалисты компании «Сухой» выкатили первый летный образец новейшего российского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 «Охотник».