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Дария назначили на должность посла Молдавии в России

Иван Юминов

В мире
Дария назначили на должность посла Молдавии в России
Фото: Пресс-служба Совфеда

Бывший замглавы МИД Молдавии Лилиан Дарий стал послом республики в России. Об этом сообщила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица в среду, 12 января.

— Правительство одобрило назначение Лилиана Дария на должность посла Молдавии в Российской Федерации, — рассказала председатель правительства.

Решение о назначении окончательно вступит в силу после того, как указ подпишет президент. Дарий в разное время был вице-министром иностранных дел Молдавии, послом в Бельгии, а также главой миссии при НАТО, отмечает РИА Новости.

В августе 2021 года Гаврилица сообщила, что правительство Молдавии отозвало с должности посла в России Владимира Головатюка. Дипломата вызвали в Кишинев для консультаций о работе представительства, а затем в СМИ появилась информация о сексуальных домогательствах в отношении одной из сотрудниц посольства.

Дипломат, как и МИД страны, эту информацию комментировать не стал. По сообщениям молдавских СМИ, правительство тогда же приступило к обсуждению кандидатуры нового посла.

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