Посла Молдавии в России Владимира Головатюка отозвали с должности

Фото: facebook.com / Владимир Головатюк

Правительство Молдавии отозвало с должности посла в России Владимира Головатюка. Об этом сообщила премьер-министр республики Наталья Гаврилица в понедельник, 9 августа.

— Предложение об отзыве Владимира Головатюка с должности посла в РФ одобрено, — рассказала она.

Головатюка вызвали в Кишинев для консультаций о работе представительства, а затем в СМИ появилась информация о сексуальных домогательствах в отношении одной из сотрудниц посольства.

Дипломат, как и МИД страны, эту информацию комментировать не стали. По сообщениям молдавских СМИ, правительство уже обсуждает кандидатуру нового посла, отмечает ТАСС.

12 июля сообщалось, что Партия действия и солидарности (ПДС), которая поддерживает президента Молдавии Майю Санду, получила на выборах в парламент 52,53 процента голосов после обработки 99,58 процента бюллетеней.

Первое место на выборах позволит ПДС самостоятельно сформировать правительство страны. Подсчет голосов после завершения процедуры будет подтверждать Конституционный суд Молдавии.

Второе место на выборах занял Избирательный блок коммунистов и социалистов. За них проголосовали 27,36 процента избирателей. Еще 5,78 процента граждан выбрали региональную партию «Шор».