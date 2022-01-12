Электрички задерживаются на Киевском направлении МЖД

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Четыре электрички на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД) отстают от расписания в связи с остановкой поезда Калуга — Москва. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.

Там уточнили, что задержка электропоезда № 6106 является незапланированной. Сейчас МЖД принимает необходимые меры для приведения графика движения поездов в норму, передает агентство городских новостей «Москва».

За прошедший 2021 год поезда Московской железной дороги (МЖД) перевезли 685,1 миллиона пассажиров — это на 21,7 процента больше в сравнении с 2020 годом. Из общего числа пассажиров за 2021 год по маршрутам пригородного сообщения поезда МЖД перевезли 664,3 миллиона человек, а дальнего следования — почти 21 миллион пассажиров.

За декабрь 2021 года на поездах МЖД совершили поездки более 61 миллиона пассажиров. Это на 18,8 процента больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Из них пригородным сообщением отправлялось 59,4 миллиона человек, дальним следованием — 1,7 миллиона человек.