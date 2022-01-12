Шольц счел прогрессом переговоры России со странами Запада

Фото: Twitter/BMF_Bund

Переговоры между Россией и странами Запада в различных форматах являются прогрессом. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в среду, 12 января.

— Одним из следствий (внешнеполитической деятельности кабмина ФРГ — прим. «ВМ») стало то, что не только благодаря нашим усилиям, но и усилиям многих других механизмы приведены в движение, что есть множество уровней переговоров. И это хороший прогресс, — рассказал политик.

Стороны, как считает он, и впредь должны вести подобные переговоры. Вступление в диалог в «нормандском формате» поспособствует реализации решений ради прогресса, приводит слова Шольца РИА Новости.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.