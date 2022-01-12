Сотрудники «Мосводостока» провели аэрацию более 250 московских водоемов

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Сотрудники ГУП «Мосводосток» проводят аэрацию водоемов города. Об этом в своем Telegram-канале сообщил комплекс городского хозяйства Москвы.

Зимой операция проводится после того, как толщина льда достигает 10 сантиметров. Аэрация нужна для насыщения озер и прудов столицы воздухом — это помогает рыбам и подводной растительности выжить под слоем льда. Специалисты «Мосводостока» уже проделали более 300 лунок на 251 водоеме. Проводиться аэрация будет вплоть до весны.

В Telegram-канале городского хозяйства уточнили, что перед проведением процесса специальная лаборатория подсчитывает, сколько кислорода нужно подать в каждый водоем. Для принудительной аэрации прорубают специальную лунку, ставят на нее деревянный ящик и включают компрессор, подающий кислород.

12 января в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы заявили о том, что появившаяся ранее информация о проблемах с отоплением в районах Нагатинский и Нагатино-Садовники не соответствует действительности.