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Сотрудники «Мосводостока» провели аэрацию более 250 московских водоемов

Георгий Соланович

Город
Сотрудники «Мосводостока» провели аэрацию более 250 московских водоемов
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Сотрудники ГУП «Мосводосток» проводят аэрацию водоемов города. Об этом в своем Telegram-канале сообщил комплекс городского хозяйства Москвы.

Зимой операция проводится после того, как толщина льда достигает 10 сантиметров. Аэрация нужна для насыщения озер и прудов столицы воздухом — это помогает рыбам и подводной растительности выжить под слоем льда. Специалисты «Мосводостока» уже проделали более 300 лунок на 251 водоеме. Проводиться аэрация будет вплоть до весны.

В Telegram-канале городского хозяйства уточнили, что перед проведением процесса специальная лаборатория подсчитывает, сколько кислорода нужно подать в каждый водоем. Для принудительной аэрации прорубают специальную лунку, ставят на нее деревянный ящик и включают компрессор, подающий кислород.

12 января в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы заявили о том, что появившаяся ранее информация о проблемах с отоплением в районах Нагатинский и Нагатино-Садовники не соответствует действительности.

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