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Во Франции поблагодарили Путина за спасение НАТО от «смерти мозга»

Иван Юминов

В мире
Во Франции поблагодарили Путина за спасение НАТО от «смерти мозга»
Фото: Администрация президента РФ

России удалось вывести НАТО из состояния застоя, выступив с предложениями по безопасности. Об этом заявил французский журналист Жан-Пьер Струбан в среду, 12 января.

— НАТО обязана поблагодарить президента Владимира Путина за то, что он вернул ее в центр основных геостратегических проблем, — рассказал публицист.

Автор вспомнил слова президента Франции Эммануэля Макрона про «смерть мозга» у альянса. Члены НАТО обычно спорили о вкладе каждого из них в общую оборону, а теперь им придется вести диалог с Россией, приводит слова Струбана Le Monde.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.

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