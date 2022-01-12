Роспотребнадзор подвел итоги работы горячих линий в Москве за 2021 год

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Более 20 тысяч граждан обратились на горячие линии московского Роспотребнадзора в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 12 января.

— Всего за консультациями в управление Роспотребнадзора по Москве и территориальные отделы обратились 20 129 граждан, из них по телефонам горячих линий — 12 784 человека, в общественную приемную — 7345 граждан, — говорится в сообщении.

Всего в прошедшем году функционировали ­15 тематических горячих линий, в том числе по вопросам тестирования на коронавирус и вакцинопрофилактики. Больше всего обращений поступило по поводу профилактики ВИЧ, гриппа и ОРВИ, а также по поводу защиты прав потребителей.

Множество вопросов было получено и по профилактике заболеваний, передающихся через укусы клещей. Их число превысило 1,3 тысячи, отмечается на сайте Роспотребнадзора.

11 января сообщалось, что специалисты столичного общегородского контакт-центра обработали более 57 миллионов обращений горожан за 2021 год. Этот показатель на два миллиона опередил уровень 2020 года.

Москвичи обращались по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, получения государственных услуг, работы органов власти и многим другим. Так, более 70 горячих линий доступны для горожан и юридических лиц. Специалистам центра помогает искусственный интеллект. За 2021 год инновационный помощник обработал более 21 миллиона звонков, среди которых 11 — без привлечения оператора.