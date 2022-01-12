Google и Facebook оплатили штрафы на 22 миллиона рублей в России

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Google, WhatsApp и Facebook оплатили штрафы совокупно на 22 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора во вторник, 12 января.

— Google, WhatsApp и Facebook оплатили назначенные судом штрафы в размере 22 миллионов рублей. Twitter штраф не оплатил, — говорится в сообщении.

Штрафы были предусмотрены решениями Таганского суда Москвы из-за того, что сервисы не локализовали базы данных российских пользователей. По решению суда, WhatsApp был оштрафован на четыре миллиона рублей, а Google — на три миллиона рублей. За повторные нарушения Facebook и Twitter были оштрафованы на 15 и 17 миллионов рублей соответственно, отмечает РИА Новости.

26 октября 2021 года Роскомнадзор внес мессенджер Telegram и сервис LiveJournal в реестр социальных сетей. В феврале, как уточнили в ведомстве, в России вступил закон о самоконтроле социальных сетей.

Интернет-площадки в соответствии с ним сами обязаны выявлять и блокировать запрещенную информацию. На сайте ведомства создан специальный раздел с общей информацией о законе и нахождении ресурсов в реестре.