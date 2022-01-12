Жителя Подмосковья осудили на 20 лет за изнасилование двух несовершеннолетних

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Московская область, Одинцовский городской округ, деревня Бутынь Карта всех событий

Подмосковный суд признал 57-летнего жителя деревни Бутынь Одинцовского городского округа виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности двух несовершеннолетних девочек. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 12 января, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Подмосковью Ольга Врадий.

По данным следствия, подсудимый с декабря 2019 года по сентябрь 2020 года совершал насильственные действия в отношении несовершеннолетних у себя в квартире. Свои преступления он снимал на камеру. Записями он шантажировал девочек, угрожая распространить видео среди их знакомых, если те кому-то что-то расскажут.

За время следствия было проведено более 15 допросов и 12 экспертиз.

Суд признал мужчину виновным в изнасиловании, принуждении к действиям сексуального характера, насильственных действиях сексуального характера и развратных действиях с вовлечением несовершеннолетнего.

— Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет с отбыванием в колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил, — уточнила Врадий.

До этого уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рассказала, что жизни и здоровью девочки, которую днем ранее похитил мужчина во дворе дома на Варшавском шоссе, ничего не угрожает.