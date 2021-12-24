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Детский омбудсмен рассказала о состоянии девочки, которую вызволили из рук педофила в Москве

Илья Ашуров

Происшествия
Детский омбудсмен рассказала о состоянии девочки, которую вызволили из рук педофила в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, Варшавское шоссе Карта всех событий

Жизни и здоровью девочки, которую днем ранее похитил мужчина во дворе дома на Варшавском шоссе, ничего не угрожает. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

По ее словам, факт насилия в отношении 12-летней девочки не подтвержден. Однако в квартире злоумышленника обнаружили детскую порнографию.

— Насколько мне известно, факт насилия не подтвержден, однако ребенок действительно был в опасности, — приводит слова Ярославской ТАСС.

В четверг, 23 декабря, СМИ сообщали, что 66-летний мужчина похитил во дворе дома на Варшавском шоссе девочку. Он удерживал ее в квартире на юге города, пока ребенка не вызволили полицейские. К правоохранителям обратилась подруга потерпевшей, на глазах которой произошло похищение.

В воскресенье днем 21 ноября в одном из домов на улице Кантемировской мужчина средних лет зашел в лифт вместе с семиклассницей. После того как двери закрылись, он стал угрожать школьнице и потребовал выйти вместе с ним на четвертом этаже. После этого он вывел девочку из лифта и отвел на лестницу. Там он совершил непристойные действия в присутствии школьницы и поспешил скрыться.

Вскоре после этого мужчину задержали. Оказалось, что ранее он имел судимости за аналогичные преступления. Что известно о личности педофила, читайте в материале «Вечерней Москвы».

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