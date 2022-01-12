Дубленки и шубы: москвичам рассказали о самой модной одежде 60-х годов прошлого века

Фото: Главархив Москвы / В. Будан, 1968 год

Самые модные москвичи в 60-е годы прошлого столетия носили изделия из синтетического меха. Подробнее о трендах самого интересного десятилетия XX века рассказала научный сотрудник музейно-выставочного центра «Музей моды» Дарья Сережкина.

Она уточнила, что синтетика в те времена ценилась выше натуральных материалов: москвички обожали дубленки и шубы из искусственного меха, а на голове носили объемные головные уборы — они отлично сохраняли форму их причесок. Мужское население в 1960-е за модой не гналось и предпочитало синтетике простоту: широкие пальто и пиджаки, военные шинели и классические фетровые шляпы.

Родиной советской моды того времени считалась Югославия: граждане обоих полов буквально охотились за свитерами и дубленками фабрики «Рила». Самый модный узор в то время — нордический, он пришел из экипировки лыжников. Самый модный силуэт — трапеция, предложенная дизайнером Ивом Сен-Лораном, передает официальный сайт мэра Москвы.

От зимы москвичей спасала многослойность. Мужчины под строгими костюмами носили рубашку, майку и жилет, девушки предпочитали комбинацию жакета и юбки. Молодежь тогда и думать не хотела о строгой одежде, так как 60-е — время группы The Beatles. В моде тогда у младшего поколения были битловки — водолазки, которые надевали под пиджак вместо рубашки.

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