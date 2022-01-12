Фитнес-клуб в центре Москвы повторно опечатали за нарушения

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Столярный переулок, 3 Карта всех событий

Роспотребнадзор повторно опечатал фитнес-клуб в центре Москвы за нарушение санитарных требований. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 12 января.

— Как показала проверка, бассейн фитнес-клуба по-прежнему функционирует с нарушениями санитарно-эпидемиологических требований. В связи с этим помещения плавательного бассейна были повторно опечатаны, — говорится в сообщении.

Учреждение располагается в Столярном переулке, дом 3, корпус 3. Материалы дела повторно направили в Пресненский суд для приостановки деятельности заведения на срок до 90 суток, отмечается на сайте Роспотребнадзора.

11 января специалисты столичного управления Роспотребнадзора в ходе проверки выявили нарушение санитарных требований в хостеле на севере Москвы и опечатали его помещения. Как отметили в ведомстве, в ходе расследования были выявлены не только нарушения санитарных требований, но и требований, направленных на профилактику распространения коронавируса.

Теперь хостелу грозят приостановление деятельности на срок до трех месяцев или штраф в размере 500 тысяч рублей. Материалы дела переданы в Головинский районный суд города Москвы.