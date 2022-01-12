«Феде пять»: Гордон поделился архивным снимком младшего сына

Фото: Youtube / вДудь

Российский телеведущий Александр Гордон в день рождения своего младшего сына Федора поделился с аудиторией снимком наследника. Фотографию Гордон опубликовал в Instagram.

Телеведущему 57 лет, у него четверо детей. Двух младших, Александра и Федора, ему родила четвертая жена Нозанин Абдулвасиева. Супруги официально в разводе с 2020 года.

— Феде пять, — написал телеведущий в Instagram.

День рождения ребенка Гордон вместе со своей семьей отмечает в теплом, солнечном месте: недавно он опубликовал фотографию, на которой стоит рядом с пальмами вместе с сыновьями Сашей и Федей и их мамой.

«С днем рождения вашего прекрасного сыночка»; «Сыновья рождаются, а вы не стареете», — прокомментировали фото подписчики.

3 августа 2021 года 57-летний телеведущий рассказал о своем отношении к алкоголю. Он вспомнил, что были времена, когда в день он мог выпить две бутылки коньяка.

К счастью, этот период завершился. Недавно ведущий, по его словам, прошел медицинское обследование, которое не выявило никаких отклонений в организме.