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Грушко заявил о полной деградации системы безопасности в ЕС

Иван Юминов

В мире
Грушко заявил о полной деградации системы безопасности в ЕС
Фото: Twitter / mid_rf

Ситуация с контролем над вооружениями в ЕС полностью разложилась из-за действий Запада. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко в среду, 12 января.

— Сегодняшняя встреча была посвящена именно анализу всех факторов, которые влияют на деградацию европейской безопасности, которую мы наблюдаем в последние годы, — рассказал дипломат.

Россия и НАТО не обладают объединяющей позитивной повесткой дня, сетует он. Альянс настроен на сдерживание России, и данный факт разрушает попытки выстроить безопасность в ЕС на иных принципах, приводит слова Грушко РИА Новости.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.

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