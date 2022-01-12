Метель и мокрый снег: Вильфанд рассказал, что ждет москвичей на старый Новый год

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

На старый Новый год Москву ожидают потепление и мокрый снег. Об этом в среду, 12 января, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Так, в ночь на пятницу, 14 января, ожидается повышение температуры сначала до минус шести градусов, а к утру она будет стремиться к нулевой отметке. Днем температура поднимется до плюсовых показателей и составит два градуса тепла.

Кроме того, отметил синоптик, в это время будет идти сильный снег, который начнет подтаивать при дневном потеплении. Также ожидается сильный ветер — до 18 метров в секунду.

— Ожидается метель, будут образовываться заносы на дорогах, налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев, — рассказал Вильфанд.

В целом погоду на этой неделе Вильфанд назвал изменчивой и нестандартной. Так, например, температурный фон на выходных будет на три–четыре градуса выше климатической нормы.

— В субботу, 15 января, давление еще низкое и температура от 0 до минус 5 градусов и днем, и ночью. В воскресенье ночные температуры — в диапазоне от минус пяти до минус девяти градусов, днем — небольшие отрицательные температуры, — уточнил он.

Синоптик также предупредил, что погодные изменения в столице начнутся уже с четверга, передает Интерфакс.

В столичном регионе в четверг объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Синоптики предупреждают о сильном ветре. Также в Москве и Подмосковье действует аналогичный уровень погодной опасности из-за гололедицы. Продлится он до 23:00 четверга, 13 января.