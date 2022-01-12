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«Желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра объявлен в Москве на четверг

Михаил Алимов

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Погода в Москве
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«Желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра объявлен в Москве на четверг
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В столичном регионе на четверг объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Синоптики предупреждают о сильном ветре. Об этом в среду, 12 декабря, сообщили в Гидрометцентре России.

— Ветер. Период предупреждения — с 9:00 13 января до 21:00 13 января. Местами порывы до 15 метров в секунду, — говорится на сайте Центра.

Также в Москве и Подмосковье действует аналогичный уровень погодной опасности из-за гололедицы. Продлится он до 23:00 четверга, 13 января.

До этого сообщалось, что в среду, 12 января, погода в столичном регионе, несмотря на повышенный фон атмосферного давления, будет в большей степени формироваться под влиянием циклонического вихря, центр которого расположится в районе Черного моря. Ожидается облачная с прояснениями погода с небольшим снегом. Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 12–10 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 15–10 градусов мороза.

Синоптик предупредил о сильных перепадах температуры и давления в Москве. В столичном регионе в конце рабочей недели ожидается повышение температуры на 20 градусов и понижение атмосферного давления на 25–30 миллиметров ртутного столба. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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