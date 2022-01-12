Синоптики сообщили о погоде в Москве 12 января

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В среду, 12 января, погода в столичном регионе, несмотря на повышенный фон атмосферного давления, будет в большей степени формироваться под влиянием циклонического вихря, центр которого расположится в районе Черного моря. Ожидается облачная с прояснениями погода с небольшим снегом.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 12–10 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 15–10 градусов мороза.

Ветер будет дуть северный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 95 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что кислородный режим благоприятный. Для не метеозависимых, практически здоровых людей такие внешние условия не являются нагрузочными и чаще всего не вызывают серьезных проблем со здоровьем. Однако низкая температура в сочетании с высоким атмосферным давлением может стать причиной развития метеопатических реакций при ряде хронических заболеваний.

Особенно часто страдают лица с вегетососудистой дистонией, частыми приступами мигрени, нарушением сердечного ритма, стенокардией, атеросклерозом сосудов головного мозга, бронхиальной астмой, сахарным диабетом и ожирением. Смена температуры может пагубно сказываться на самочувствии и вызывать острые приступы обострения. Следует знать, что низкая температура может провоцировать холодовые аллергические реакции и другие обострения кожных заболеваний. В этих случаях нужно более внимательно отнестись к своему здоровью, выполнять медицинские рекомендации, не переохлаждаться и с осторожностью выходить на морозный воздух из теплого помещения, всегда под рукой иметь лекарства первой помощи.

Синоптик предупредил о сильных перепадах температуры и давления в Москве. В столичном региона в конце рабочей неделе ожидается повышение температуры на 20 градусов и понижение атмосферного давления на 25-30 миллиметров ртутного столба. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.