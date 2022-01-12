«Я в раю»: Савичева встретилась с дочерью впервые за полтора года

Фото: Instagram / yuliasavicheva

Певица Юлия Савичева впервые за полтора года встретилась с дочерью Анной, которая живет в Португалии с бабушкой и дедушкой.

— Боже мой, какое же счастье! Я в раю, — подписала артистка публикацию в Instagram.

На снимке исполнительница запечатлена вместе с мужем, композитором Александром Аршиновым. Между ними на его коленях сидит дочь Савичевой.

«Произошло воссоединение!»; «Как я за вас счастлива»; «Как сильно доча похожа на вас»; «Мы искренне ждали этих фотографий»; «Милая дочка»; «Мечты сбываются», — написали подписчики.

25 декабря 2021 года сообщалось, что певец Влад Соколовский и его возлюбленная Ангелина Суркова станут родителями в предстоящем году. На своей странице в Instagram артист поделился кадрами, на которых влюбленные узнают пол будущего ребенка.

Ради того, чтобы отметить это знаменательное событие, возлюбленные организовали специальное мероприятие, на которое пригласили своих друзей и родственников. В ходе него Соколовский и Суркова лопали шарики с голубым конфетти. Поклонники пришли к выводу, что у пары родится мальчик.