Эндокринолог рассказала, чем опасен для человека хронический стресс

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Современный человек сталкивается с переутомлением и нервозностью все чаще. Но если они перерастут в хронический стресс, это может сильно навредить организму. Об опасности гормона стресса, кортизола, рассказала эндокринолог Алена Барредо.

По ее словам, кортизол существует для острых стрессовых ситуаций. В его функции входит борьба с кратковременными вспышками стресса. Но при хроническом стрессе гормон начинает оказывать на организм человека и негативное влияние. Он запускает ряд реакций, на урегулирование которых организму приходится тратить множество ресурсов.

— Также кортизол повышает давление, плюс там добавляются гормоны: адреналин, норадреналин, стрессовые гормоны, гормоны надпочечников. И в этот момент снижается уровень половых гормонов, — рассказала Барредо.

Это, подчеркивает она, только часть списка процессов, которые «гормон стресса» запускает в организме. Так, например, кортизол разрушает белки, из-за чего резко повышаются уровни сахара и холестерина. Чтобы справиться с этим, организм начинает вырабатывать инсулин, а это приводит к набору веса.

Кроме того, хронический стресс влечет за собой повышение давления. Кортизол провоцирует спазм сосудов, который может вылиться в серьезные проблемы с сердцем и сосудами. Также снижается выработка тестостерона и эстрогена, что заметно снижает половое влечение человека.

— Если будут снижены эстрогены, то, опять же, повысится давление. И вот патологический круг замкнулся, — подчеркнула эндокринолог.

Хронический стресс также приведет к понижению уровня прогестерона, что сделает человека раздражительным и плаксивым, передает Пятый канал.

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