Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эндокринолог рассказала, чем опасен для человека хронический стресс

Евгений Белоусов

Общество
Эндокринолог рассказала, чем опасен для человека хронический стресс
Фото: Pexels

Современный человек сталкивается с переутомлением и нервозностью все чаще. Но если они перерастут в хронический стресс, это может сильно навредить организму. Об опасности гормона стресса, кортизола, рассказала эндокринолог Алена Барредо.

По ее словам, кортизол существует для острых стрессовых ситуаций. В его функции входит борьба с кратковременными вспышками стресса. Но при хроническом стрессе гормон начинает оказывать на организм человека и негативное влияние. Он запускает ряд реакций, на урегулирование которых организму приходится тратить множество ресурсов.

— Также кортизол повышает давление, плюс там добавляются гормоны: адреналин, норадреналин, стрессовые гормоны, гормоны надпочечников. И в этот момент снижается уровень половых гормонов, — рассказала Барредо.

Это, подчеркивает она, только часть списка процессов, которые «гормон стресса» запускает в организме. Так, например, кортизол разрушает белки, из-за чего резко повышаются уровни сахара и холестерина. Чтобы справиться с этим, организм начинает вырабатывать инсулин, а это приводит к набору веса.

Кроме того, хронический стресс влечет за собой повышение давления. Кортизол провоцирует спазм сосудов, который может вылиться в серьезные проблемы с сердцем и сосудами. Также снижается выработка тестостерона и эстрогена, что заметно снижает половое влечение человека.

— Если будут снижены эстрогены, то, опять же, повысится давление. И вот патологический круг замкнулся, — подчеркнула эндокринолог.

Хронический стресс также приведет к понижению уровня прогестерона, что сделает человека раздражительным и плаксивым, передает Пятый канал.

До этого сомнолог Роман Бузунов рассказал, как быстро наладить режим сна после новогодних праздников.

Читайте также:
Стресс эндокринолог советы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не будем мешать Христу

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Поддерживаем бизнес субсидиями

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ах, москвичи, мои куколки

Ирина Левова
Ирина Левова

Договориться о морали в интернете невозможно

Александр Малиновский
Александр Малиновский

Животные ревнуют совсем как люди

Сергей Степашин
Сергей Степашин

Книги остаются востребованными

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Ставки на блокбастеры

Все мнения
О проекте