Синоптик допустил появление алмазной пыли над Москвой 13 января

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Алмазная пыль может появиться в небе над Москвой утром 13 января. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в среду, 12 января.

— В условиях аномального холода и высокой влажности начнется интенсивное вымораживание водяного пара и под утро в воздухе могут парить мельчайшие ледяные кристаллы, именуемые в метеорологии ледяными иглами или алмазной пылью, иногда — осадками ясного неба. Эти мельчайшие кристаллы льда, отражая свет, будут сверкать как множество крошечных бриллиантов, что может привести к появлению таких оптических явлений, как ложная луна или ложное солнце, световые столбы и так далее, — рассказал синоптик.

Данное явление в европейской мифологии также называют «солнечным волком» и «петушиным глазом». Оно, как считается, предзнаменует плохую погоду, отметил Тишковец в Instagram.

12 января научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на старый Новый год Москву ожидают потепление и мокрый снег. Так, в ночь на пятницу, 14 января, ожидается повышение температуры сначала до минус шести градусов, а к утру она будет стремиться к нулевой отметке.

Днем температура уже поднимется до плюсовых показателей и составит два градуса. Кроме того, отметил синоптик, в это время будет идти сильный снег, который начнет подтаивать при дневном потеплении.