Синоптик пообещал в Москве «океан тепла» с приходом циклона «Эльза»

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В четверг, 13 января, Москву ожидает потепление, которое принесет циклон «Эльза». Об этом в среду, 12 января, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, теплый атмосферный фронт накроет столицу во второй половине дня, к 15:00. Из-за этого температура повысится до минус восьми — минус 13 градусов. К вечеру четверга синоптик обещает еще более сильное потепление.

Кроме того, в городе ожидается усиление в порывах ветра до 15-20 метров в секунду, также поднимется метель. Это приведет к росту снежного покрова на два-три сантиметра и ухудшению видимости на 1,5 километра.

Аномально низким будет атмосферное давление. Как рассказал Тишковец, оно опустится на 23 единицы до 730 миллиметров ртутного столба.

— Циклон Эльза принесет океан тепла, — рассказал синоптик на своей странице в Instagram.

Также синоптик рассказал, что в небе Москвы утром 13 января может появиться алмазная пыль. Данное явление в европейской мифологии также называют «солнечным волком» и «петушиным глазом».