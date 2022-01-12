Близнецов — детенышей панды представили публике в зоопарке Токио

Фото: Twitter / UenoZooGardens

Широкой публике впервые показали двух близнецов-панд в зоопарке Токио. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада в среду, 12 января.

Из-за роста числа заражений коронавирусом зоопарк Уэно, где впервые за 140-летнюю историю родились близнецы панд, закрывается. Но розыгрыш права посмотреть на малышей проводился еще в декабре, когда эпидемиологическая ситуация в Японии была лучше.

Панды будут представлены публике в течение трех дней, увидеть их смогут по тысяче человек в день. Близнецы родились 23 июня. Брат и сестра путем всенародного конкурса и консультаций с Китаем получили имена Сяосяо (для мальчика) и Лэйлэй (для девочки).

Малыши уже весят больше 14 килограммов, они родились у большой панды Синсин. Считается, что панды не уделяют внимания сразу двум детенышам при рождении близнецов, поэтому одного из них забрали в бокс для новорожденных, отмечается на сайте зоопарка Токио.

10 ноября 2021 года старший научный сотрудник Московского зоопарка Елена Мигунова рассказала, что большие панды Жуи и Диндин, обитающие в зоопарке, съедают более 30 килограммов пищи в день. Основу их рациона составляет бамбук. Питание этих животных обходится в 40 тысяч рублей в сутки.

Мигунова уточнила, что взрослые панды съедают по 35 килограммов бамбука в день плюс килограмм различных добавок. Она также рассказала, что с пандами в Московском зоопарке занимаются зоопсихологи.