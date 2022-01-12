Власти Москвы назвали условие введения ограничений из-за «омикрона»

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Новые ограничения из-за штамма коронавируса «омикрон» могут ввести в столице. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов в среду, 12 января.

— Мы, безусловно, будем прибегать к ним, в случае если такая необходимость возникает. Только в ситуации, когда будут на пределе мощности наших медицинских учреждений, — рассказал представитель мэрии.

Решения насчет ограничений, как уточнил он, принимались в предыдущие волны точечно. Они, по его словам, позволили практически безболезненно для экономики преодолеть пиковые ситуации.

В текущей ситуации мэрия будет наблюдать за уровнем заболеваемости и количеством госпитализаций, уточнил заммэра. Преждевременно говорить, какие именно ограничения могут быть введены, но их набор «понятен», отметил Ефимов в эфире «России 24».

12 января глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что до 30 процентов циркулирующих в Москве штаммов коронавируса приходятся на «омикрон». Конструирование вакцины «Спутник V» под новый вариант фактически закончено, добавил он. Необходимости обновлять препарат пока нет, но текущую версию можно будет адаптировать под «омикрон» за 2,5–3 месяца, заключил специалист.