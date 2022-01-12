При инциденте со съехавшей с петель дверью в «Зарядье» никто серьезно не пострадал

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, парк Зарядье Карта всех событий

В результате инцидента в зале «Зарядье», где с петель съехала дверь, никто серьезно не пострадал. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 12 января, сообщила генеральный директор зала «Зарядье» Ольга Жукова.

Двое пострадавших в результате инцидента были отправлены сотрудниками зала в больницу для оценки их состояния. Угрозы их жизни нет, оба находятся в сознании.

При падении дверь задела капельдинера, а также по касательной задела одну из зрительниц. По предварительным данным, причиной падения стеклянной створки двери стала поломка пластиковой втулки, установленной на оси верхней петли двери.

— Прежде всего нам было важно оперативно оценить физическое состояние людей и оказать при необходимости первую помощь, — рассказала Жукова.

После осмотра одну из пострадавших медики уже отпустили домой. Как сообщила Жукова, бригада скорой помощи приехала очень быстро. Согласно первичному заключению врачей, жизни пострадавших ничего не угрожает.

Специалисты в рамках гарантийных обязательств проведут экспертизу всех дверей зала.