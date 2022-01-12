Москвичи на новогодних праздниках повысили потребительскую активность

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Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что на прошедших новогодних праздниках в столице наблюдался рост потребительской активности. Известно, что он составил 60-65 процентов.

—Нельзя не отметить рост потребительской активности москвичей. Если брать прошлый год, мы увидим, что в целом оборот торговли и услуг увеличился практически на 40 процентов по отношению к 2020 году, порядка 30 процентов, если сравнивать с 2019 годом. Если говорить про январские праздники, то мы также наблюдали высокую потребительскую активность со стороны москвичей, если сравнивать с праздниками прошлого и позапрошлого года, то рост составил порядка 60-65 процентов, — отметил Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».

Он объяснил, что прежде всего этот рост связан с тем, что жители столицы во время новогодних праздников находились в городе, пользуясь услугами московских организаций. Кроме этого, они продолжали покупать подарки, а также проводили активный отдых.

6 января Владимир Ефимов заявил, что Москва вошла в тройку лидеров среди городов мира по объему валового внутреннего продукта (ВВП) по паритету покупательной способности (ППС) в 2020 году, уступив лишь Нью-Йорку и Токио.