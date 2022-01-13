Госдеп прокомментировал заседание Совета Россия — НАТО

В докладе Госдепа утверждается, что РФ якобы проводила эксперименты, которые приводили к высвобождению ядерной энергии / state.gov/Фотография с сайта Госдепа США

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс в среду, 12 января, рассказал о том, что Россия и страны НАТО обсуждали в Брюсселе сферы, в которых могут добиться прогресса, если они укрепят коллективную безопасность.

Он подчеркнул, что прошедшие переговоры были откровенными, поскольку задача, поставленная на сегодняшний день перед российской делегацией, — ответить на то, что они услышали от Соединенных Штатов, от НАТО, от европейских союзников и партнеров, ослабить напряженность, чтобы выбрать путь дипломатии и продолжить честный диалог. Также Соединенные Штаты рассчитывают, что в ближайшие дни дипломатические контакты с РФ будут продолжены.

— Мы надеемся, что в ближайшие дни взаимодействие состоится, мы надеемся, что этот дипломатический путь продолжится, но, что еще более важно, мы надеемся, что он принесет свои плоды, — сказал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.

Кроме этого, Прайс заявил, что США поддержали бы возобновление работы дипмиссии России при НАТО. Именно это может содействовать диалогу, считают в Вашингтоне.

Также США полагают, что процесс деэскалации ситуации вокруг Украины не должен затягиваться на недели.

— Деэскалация — это не то, на что должны уходить недели или даже больше. Для этого достаточно одному человеку в российской системе отдать приказ, и мы увидим, как этот приказ приведет к деэскалации на местах, — передает ТАСС слова Прайса.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.