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Эксперт считает, что штамм «омикрон» станет последней мутацией COVID-19

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Эксперт считает, что штамм «омикрон» станет последней мутацией COVID-19
Фото: pixabay.com

Штамм коронавирусной инфекции «омикрон» может стать последней мутацией вируса перед тем, как уйти в другую популяцию. Таким мнением поделился специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

Он отметил, что «омикрон» является предвестником того, что вирус уйдет из человеческой популяции в какую-то другую.

— Я еще год назад говорил, что будет напоследок такой штамм, который будет обладать сверхконтагиозностью. Это нужно вирусу для того, чтобы рассеяться по всей планете максимально, этим он ищет нового хозяина, потому что коллективный иммунитет среди людей достиг такого уровня, что больше вирус не может на них размножаться, — объяснил Жемчугов в беседе с ТАСС.

Помимо этого, специалист рекомендует отказаться от введения новых ограничительных мер. Это связано с тем, что «омикрон» может действовать как «живая вакцина» и вытеснять собой предыдущие варианты вируса.

— Он мощно распространяется, создает очень качественный иммунитет ко всем новым мутациям и обладает чрезвычайно малой летальностью, то есть он практически не убивает здоровых людей, — подчеркнул иммунолог.

Эксперт считает, что штамм «омикрон» станет последней мутацией COVID-19

12 января заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов заявил, что новые ограничения из-за штамма коронавируса «омикрон» могут быть введены, когда будут на пределе мощности медицинских учреждений.

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