Дерматолог рассказала, как часто нужно менять постельное белье на самом деле

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Здоровому человеку необходимо менять постельное белье раз в пять–семь дней. В противном случае есть риск создания условий для размножения вредоносных бактерий и вирусов. Об этом «Вечерней Москве» сообщила врач-дерматолог Юлия Галлямова.

— Вопрос о том, как часто нужно менять постельное белье, ненаучный. Мы можем только делать предположения. Если вы здоровый человек и у вас нет проблем с кожей, то оптимально менять его раз в пять–семь дней, — рассказала она.

Гораздо чаще менять постельное белье нужно людям, имеющим кожные заболевания. Частота необходимых стирок зависит от конкретной проблемы. В некоторых случаях смена должна происходить каждый день, пояснила Галлямова. Также чаще раза в неделю белье нужно обновлять детям, добавила она. Дерматолог заметила, что стирать его нужно при температуре не выше 60 градусов.

По словам собеседницы «ВМ», несвоевременная смена постельного белья опасна для здоровья. Несоблюдение правил гигиены повышает риски возникновения кожных заболеваний.

— Отсутствие гигиены — это опасно. Если вы не меняете белье вовремя, то создаете условия для размножения различных бактерий и вирусов. Грязное постельное белье — это источник бактерий и вирусов для кожи. Могут возникнуть гнойничковые заболевания, различные дерматиты. Вполне возможен синдром раздраженной кожи. Не стоит забывать и о насекомых: есть риск проявления чесотки, вшей и так далее, — объяснила дерматолог.