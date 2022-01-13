Исследование: Большинство россиян готовы поддержать своих детей в бизнес-начинаниях

Фото: Pexels

Исследование аналитического центра университета «Синергия» выяснило, что более половины жителей России хотят, чтобы их дети стали предпринимателями. Однако лишь треть из опрошенных готовы предоставить своему ребенку соответствующее платное образование в высшем учебном заведении.

Также известно, что порядка 65 процентов респондентов не готовы к этому.

— Большинство опрошенных намерены оказать своим детям поддержку в их бизнес-начинаниях: почти 65 процентов помогут им советом и идеями, около 17 процентов — деньгами, а более четырех процентов — полезными связями, — говорится в исследование, передает РИА Новости.

Кроме этого, 56 процентов респондентов считают, что начать заниматься бизнесом можно в любом возрасте. Однако с ними не согласна почти четверть граждан. Они советуют создавать свое дело только после получения высшего образования.

— Чтобы стать предпринимателем, необходимо обладать определенным складом характера, считают 43 процентов опрошенных, пятая часть респондентов выступила за интересный проект, а почти восемь процентов считают, что нужно иметь достаточно денег и связей, — следует из результатов.

Успешный предприниматель должен обладать целеустремленностью, уверенностью в себе, расчётливостью и смелостью, считают респонденты. Также 12 процентов считают, что совокупность вышеперечисленных качеств может гарантировать предпринимателю успех в его деле.

6 января Сергунина рассказала, что в рамках реализации проекта «Малый бизнес Москвы» свыше 200 успешных бизнесменов и опытных экспертов поделились профессиональным опытом с начинающими предпринимателями за 2021 год. Она отметила, что специалисты объяснили новичкам, как открыть свое дело и эффективно развивать его.