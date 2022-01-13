Врач рассказал о вреде совместного приема алкоголя и лекарств

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Парацетамол, антибактериальные препараты, препараты для снижения уровня холестерина и другие — по умолчанию, несовместимы с алкогольными напитками. Их совместное употребление может вызывать непредсказуемые последствия. Об этом рассказал старший научный сотрудник кафедры молекулярной фармакологии и радиобиологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Владимир Роговский.

Лекарства являются чужеродными для организма человека веществами, поэтому он перерабатывает его, чтобы избавиться. Также организм видоизменяет лекарство, делая его более водорастворимым. Это нужно, чтобы вывести его через почки.

— Алкоголь ускоряет работу ферментов, которые перерабатывают (метаболизируют) лекарства. Последствия этого могут быть самыми разными — от усиления побочных эффектов, до ослабления действия лекарства, — объяснил врач в беседе с агентством «Прайм».

Роговский убежден, что для летального исхода может быть достаточно даже разового совместного приема лекарств и алкоголя. Так, например, если у человека заболела голова и он принял парацетамол, а затем выпил спиртное, то у него может отказать печень. Затем токсины быстро накапливаются в крови, действуют на мозг, а дыхательный центр перестает работать. Это связано с тем, что принятое лекарство превращается в метаболит, который является токсичным для печени.

Для того, чтобы оценить по каждому лекарству, когда после его приема можно употреблять алкоголь, необходимо проконсультироваться со специалистом.

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