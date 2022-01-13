Достаточно одного зевания: иммунолог назвал «омикрон» самым заразным вариантом

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Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что человек, инфицированный штаммом коронавируса «омикрон» может заразить около 100 человек.

Он также подчеркнул, что новый вариант коронавирусной инфекции «омикрон» является самым заразным не только из всех предыдущих вариантов COVID-19, но и других заболеваний. Так, например, до этого самой заразной болезнью считалась корь.

— Для того, чтобы заразить другого человека, достаточно обычного разговора или даже зевания. Если кто-то один кашлянул или чихнул, то такого количества хватит человек на 100 сразу, — заявил Болибок в интервью с телеканалом «Москва 24».

Кроме этого, эксперт добавил, что из-за большого распространения болезни, возможна запредельная нагрузка на здравоохранение.

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12 января глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что до 30 процентов циркулирующих в Москве штаммов коронавируса приходятся на «омикрон». Конструирование вакцины «Спутник V» под новый вариант фактически закончено, добавил он. Необходимости обновлять препарат пока нет, но текущую версию можно будет адаптировать под «омикрон» за 2,5–3 месяца, заключил специалист.