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Столичные врачи оценили состояние более 200 тысяч пациентов с COVID-19 с помощью цифрового сервиса

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Столичные врачи оценили состояние более 200 тысяч пациентов с COVID-19 с помощью цифрового сервиса
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Столичные врачи активно пользуются в своей работе современными технологиями. Одной из них стал цифровой сервис «Ньюс2», интегрированный с единой цифровой платформой здравоохранения ЕМИАС. С его помощью они проверили динамику состояния более 200 тысяч пациентов из коронавирусных стационаров.

— В распоряжении московских врачей самые современные технические средства и цифровые инструменты, которые помогают оказывать медицинскую помощь максимально быстро, эффективно и качественно. Цифровой сервис «Ньюс2» позволяет медикам выявлять возможные риски клинического ухудшения состояния больного, а также отслеживать эффективность терапии, — сообщили в пресс-службе Комплекса социального развития Москвы.

Отмечается, что динамику состояния более 200 тысяч пациентов проверяли свыше четырех миллионов раз. Чаще всего этой технологией пользовались в медицинском комплексе в Коммунарке, в резервных госпиталях в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» и в перепрофилированном автомобильном торговом центре «Москва».

Система является вспомогательной и упрощает работу медработников — на основе внесенных ими данных о состоянии здоровья пациента она относит его к определенной группе риска и предупреждает о положительной или отрицательной динамике лечения. Затем врач принимает решение о лечении, передает официальный сайт мэра столицы.

До этого сообщалось, что московские медики поставили свыше трех миллионов предварительных диагнозов с помощью технологии на основе искусственного интеллекта за минувший год. Искусственный интеллект помогает врачам быстрее и точнее проводить диагностику пациентов.

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