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Столичные врачи поставили три миллиона предварительных диагнозов с помощью ИИ

Виктория Сикерина

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Столичные врачи поставили три миллиона предварительных диагнозов с помощью ИИ
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Московские медики поставили свыше трех миллионов предварительных диагнозов с помощью технологии на основе искусственного интеллекта за минувший год. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Комплекса социального развития в понедельник, 10 января.

В ведомстве отметили, что система поддержки принятия врачебных решений (СППВР) действует в городских поликлиниках более года.

— Сервис помогает анализировать жалобы пациентов и таким образом экономит время и повышает точность диагностики. Также после постановки диагноза система помогает автоматически сформировать направления на диагностику, благодаря чему врач в 10 раз сокращает время на оформление назначений, — заявили в пресс-службе.

Искусственный интеллект помогает врачам быстрее и точнее проводить диагностику пациентов. Сперва прибор анализирует внесенные специалистом жалобы, а после предлагает три наиболее вероятных диагноза, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что московские власти планируют установить в медицинских учреждениях цифровые электрокардиографы с функцией интеграции с системой ЕМИАС. Такая новация позволит пациентам быстрее получать результаты ЭКГ.

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