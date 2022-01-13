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Промышленное производство в столице за год выросло почти на 30 процентов

Михаил Алимов

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Итоги — 2021
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Промышленное производство в столице за год выросло почти на 30 процентов
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Столичная промышленность за 11 месяцев 2021 года значительно увеличила объем производства. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года, он вырос почти на 30 процентов. Об этом в четверг, 13 января,, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— С января по ноябрь 2021 года рост объема производства обрабатывающей промышленности составил 30,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Увеличение произошло в основном за счет химической, электронной и пищевой промышленности, производства лекарств. Также наблюдался прирост в машиностроении, легкой промышленности, производстве бумаги и обработке древесины, — рассказал он.

По словам заммэра, обрабатывающая промышленность повлияла и на остальную — она выросла на 29,2 процента. Объем производства химической промышленности увеличился на 43,5 процента, лекарств и медицинских материалов — на 32,6 процента.

— Производство пищевых продуктов увеличилось на 14,1 процента за счет положительной динамики выпуска готовых кормов для животных, мясных полуфабрикатов, а также переработки и консервирования фруктов и овощей. Также за 11 месяцев на 71 процент выросли объемы обработки древесины и выпуска изделий из дерева. Это может быть связано с повышенным спросом на материалы для ремонта, — отметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

На 66,7 процента вырос объем производства электрического оборудования, передает официальный сайт мэра столицы.

До этого сообщалось, что Москва в денежном выражении увеличила в 2021 году экспорт мороженого на 72,7 процента. Ключевыми потребителями продукции стали США, Казахстан, Канада, Белоруссия и Китай.

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