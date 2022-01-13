Бастрыкин заявил о необходимости нового подхода к проблеме преступности среди мигрантов

Фото: СК РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в четверг, 13 января, заявил, что в целях борьбы с растущей преступностью среди мигрантов в РФ необходимо модернизировать миграционную политику и найти новый подход к данной проблеме.

— Требует нового подхода в решении и проблема растущей преступности трудовых мигрантов. В основном это молодые люди из центральноазиатских республик, которые нередко становятся объектом такой вербовки, — цитирует главу ведомства РИА Новости.

В качестве примера он привел случай, когда спецслужбы в Адыгее задержали участника запрещенной группировки «Исламское государство»*, который готовил теракт на территории региона. Тогда дома у задержанного нашли компоненты самодельной бомбы с поражающими элементами, флаг ИГ* и карту Майкопа, на которой были отмечены «объекты террористических устремлений».

1 ноября 2021 года председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что в России необходимо ввести обязательную геномную регистрацию для всех въезжающих трудовых мигрантов. По его словам, такие меры позволят ужесточить контроль за процессами миграции, а также пресечь проникновение криминала на российский рынок. Кроме того, нововведения дадут правоохранителям возможность более успешно раскрывать преступления.

*«Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014 года и запрещена на территории России.