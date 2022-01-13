Матвиенко назвала главные характеристики людей, которые идут в журналистику

Фото: Пресс-служба Совфеда

Спикер Совфеда России Валентина Матвиенко в четверг, 13 января, заявила, что учиться на журналистов идут люди, обладающие талантом и неравнодушием.

— В журналистику идут талантливые, неравнодушные, понимающие свою ответственность перед обществом, искренне переживающие за Россию люди. Они знакомят читателей с самыми разнообразными точками зрения на происходящее в мире, — говорится в телеграмме спикера, направленной на имя главы Минцифры Максуту Шадаеву.

В ней Матвиенко поздравила главу ведомства и всех сотрудников СМИ с профессиональным праздником — Днем российской печати, который отмечается в стране 13 января.

Матвиенко подытожила, что печатное слово всегда имело огромное значение для миллион людей, потому как оно помогает найти ответы на самые сложные вопросы современного общества, передает РИА Новости.

В сентябре 2021 года президент России Владимир Путин присвоил почетные звания и государственные награды нескольким выдающимся журналистам. В соответствии с официальным указом «О награждении государственными наградами Российской Федерации представителей средств массовой информации» награждены семеро профессионалов своего дела. Ордена Дружбы удостоился главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов.