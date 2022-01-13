Звезда «Аквамена» Джейсон Момоа сообщил о разводе с женой

Кадр из фильма «Аквамен»

Американский актер Джейсон Момоа, известный по главной роли в фильме «Аквамен», разводится с женой после шестнадцати лет отношений. Об этом сообщил актер на своей странице в социальной сети Instagram.

— Мы все почувствовали перемены в это изменчивое время, наша семья — не исключение. Мы делимся нашими семейными новостями — мы расстаемся, — написал Момоа в публикации.

Пара приняла решение сообщить об этом событии общественности, чтобы в дальнейшем жить «честно и достойно».

Отношения Джейсона Момоа с актрисой Лизой Боне, которая старше его на 12 лет, начались еще в 2005 году. В 2017-м они зарегистрировали брак. Пара воспитывает троих детей.

Недавно стало известно о распаде семьи еще одной знаменитости. 20 декабря известный российский певец Григорий Лепс развелся со своей супругой Анной Шаплыковой, с которой прожил 20 лет. Брак был расторгнут в Хамовническом районном суде. Инициатором развода выступила жена музыканта. Лепс и Шаплыкова поженились в 2000 году, тогда она работала в подтанцовке у певицы Лаймы Вайкуле. У супругов трое детей: Ева, Николь и Иван.