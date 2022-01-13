Подъездные дороги построили для трех домов по программе реновации в Москве

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Молодцова Карта всех событий

Дома по программе реновации жилья в Москве на улице Молодцова (владение 25/1), Ставропольской улице (дом 23, владение 1) и в Боровском проезде (владение 1) обзавелись новыми подъездными дорогами. Специалисты завершили работы по их реконструкции.

— Вместо узких проездов с разбитым асфальтом к домам на улицах Молодцова и Ставропольской теперь ведут удобные подъездные пути. Их протяженность — 77 и 140 метров, ширина — 6,5–7 метров. Вдоль дома 5 в Боровском проезде проходила дорога к парковке, которой пользовались местные жители. Из-за начинающихся строительных работ ее закрыли. Вместо нее построили проезд со стороны дома 7, — рассказал заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Антон Акулов.

По его словам, протяженность новой дороги составила 32 метра, а ширина — шесть. Кроме того, там теперь может проезжать строительная техника, появились шесть дополнительных парковочных мест. Общая площадь новых дорог составила 3,7 тысячи квадратных метров. Вдоль них соорудили широкие тротуары, площадью в 1050 квадратных метров, уложили более 1235 метров бордюрного камня и высадили свыше 1,6 тысячи квадратных метров газона, передает официальный сайт мэра Москвы.

Вдоль дорог установили современное освещение. Позже там высадят красочную растительность.

До этого сообщалось, что в столице набирает обороты программа реновации жилья. За 2021 год в городе возвели еще один миллион квадратных метров современного и удобного жилья.